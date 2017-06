Annelies zoekt schoenmaatje om op schoenenjacht te gaan!

DEN HAAG - SuperDebby kreeg een mail van Annelies de Kiefte uit Rotterdam. Zij is hard op zoek naar een schoenmaatje voor haar ongelijke voeten.

Annelies heeft namelijk links schoenmaat 36/36,5 en rechts schoenmaat 38/38,5. Met wel twee maten verschil, is het natuurlijk erg lastig om nieuwe schoenen te kopen. Annelies is daarom op zoek naar een schoenmaatje met wie ze samen op schoenenjacht kan.



Ken of ben jij iemand met hetzelfde probleem, maar dan precies andersom? Dat is dus links maat 38/38,5 en rechts maat 36/36,5. Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54, dan brengen wij jou in contact met Annelies.





