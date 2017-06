Verzin jij de bijnaam voor de nieuwe sportcampus Zuiderpark? Alle namen tot nu toe

Sportcampus Zuiderpark. (Foto: gemeente Den Haag / Valerie Kuypers) Impressie ingang sportcampus Zuiderpark

DEN HAAG - Het is bijna zover. Het sportcampus Zuiderpark opent zaterdag 17 juni de deuren. We zijn nog steeds op zoek naar de leukste bijnaam, dus je hebt nog even om jouw creativiteit te vrije loop te laten.

De bijnamen vliegen ons om de oren, maar hoe meer opties, hoe beter! In het verleden ontstonden al veel bijnamen voor gebouwen in de stad. Bijvoorbeeld Het IJspaleis voor het stadhuis en De Haagse Tieten voor het iconische duogebouw in het centrum.



De Hut van Krikke, Regenboog, Kaupere Knoepert



Welke bijnaam krijgt Sportcampus Zuiderpark? Blijf vooral je ideeën sturen via Blijf vooral je ideeën sturen via Facebook, Twitter of mail naar online@omroepwest.nl



Deze ideeën kwamen al binnen, de nieuwste inzendingen staan bovenaan:

Topdop

Haagse Sport Ring

Campus South Park

De Spocazu

Haagse Campusje

De ADOnis

Gestolen Grond

Roestige Ring

De Versleten Stuiver

De Houten Hoed

De Hotdog

De Koperen Kuip

De Koperen Rug

De Potvis

The Wave

Het Roestblik

Circle of Life Stadium

Het Aureool

The Circle of Sports

De Ruisbuis

Klapschaats

Koperen Krul



Zuiderparkschotel

Camp Zuid

De Sportpan

Spiegelèi

Big Mac (2x)

De Hut van Krikke

De Appeltaart

Gouwe Ring

De Deksel (2x)

De Dekselse Deksel

Koperen Dam

Nasischijf

Frisbee

Vliegende Schotel (2x)

De Kameleon (4x)

Sporthal of Colours

SportBandComplex

Zuiderplein

De Goudvink (2x)

De Regenboog (6x)

De Kroondop

The Storks

Gouden Mossel

Blingding

De Glimmer

De Zweetband

Glimding

Kaupere Knoepert

ÂGGA

De Horizon

Grote Bek

De Verbinding

Stoomkracht

De Haagse Mossel

De Goudkrans

De Bierdop

Rondo

De koperen Fortuyn

Motivator Hall

Motivation Sports Center The Hague

Sport Support Center The Hague

De Koepel

Het Zuiderparkcampus

Kleurrijk Campus (2x)

De Zuid

Ringelding

De Weerspiegeling

Ayers Rock

De Medaille (2x)

De Campus

Zuiderring Campus

SportUFO (2x)

Haagse Spier

Sportcampus De Ooievaar

De Haagsche Hoed

Trix

De Zuidersportring

De Zonnebril



Het Ooievaarsnest

De Zweetkeet

Het Klapstuk

De Kringspier

De Spiegel

Planeet

De Lelijke Ufo

De Bunker

La Cucaracha

De Hoepel

Wentelteef

De Hoed van Beatrix

Cockring

De Olievlek (2x)

De Poederdoos

De Haagsche ring (2x)

Dikke Pannekoek

Saturnus

De Heksenketel

De Gouden Hoepel

Global of Fire

De Ring

Sandwich

Haagse Colosseum

Het Moederschip

De Omloop

De Reigah

Koperen Ketel

Ring of The Hague

De Roestbak

Haagse Bluf

De Nachtzwaluw

De Kaupahe Kockring

Hofstad Campus

De Donut

Het Zuider Ringcomplex

De Splinter

De Hoed (van Beatrix)

Het Condoom

Koekblik

De Mossel

De Bodemloze Put

De Medaille

De Ring

De Badkuip

De Glimmende Ring

De Discus

De Trouwring

Koekenpan

De Stuiver

Centenbak

Rifgevinger

Lord of the Ring

Tom Dumoulin Campus

De Sportpuist

De Hamburger

De Hapjespan

Koperen ploert

Het Moederschip

Big Mac

De Kleurring

De Glimworm

De Reigah

De Nachtzwaluw

De Wave

Duh gáhwe Walvis

De Zweehtband

De Goude Ring

Glansrijk

De Rand

De Loopbaan

Weerkaatsing

De Lichtrand

Glitterbox

Sportplaneet

SportUfo

Koperbocht