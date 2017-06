Kledingbank Delft zoekt dringend ruimte!

DEN HAAG - Ze hebben alles al geprobeerd en zijn ten einde raad. Kledingbank Delft 'De Buurvrouw' moet per 1 juli 2017 het pand uit waar ze nu zitten en hebben nog geen nieuwe locatie. "We zijn dringend op zoek naar ongeveer 200 m2 ruimte, tegen een betaalbare huur of gratis ruimte om de ruim 1100 mensen die bij ons gratis kleding komen halen niet in hun hemdje te laten staan."

De Buurvrouw wil ervoor zorgen dat mensen met een minimaal inkomen in Delft en omgeving kunnen profiteren van de welvaart van andere mensen in de stad Delft en omgeving. Dat doen ze door kleding en textiel in te zamelen en weer te verdelen onder de mensen die het nodig hebben. Zo helpt de Buurvrouw ongeveer 450 gezinnen, zij komen uit Delft, Rotterdam, Den haag, Pijnacker, Nootdorp, 's-Gravezande, Honselerdijk, Den Hoorn, Delfgauw en Rijswijk.



Maar de Buurvrouw heeft ook een sociale functie: Dat je met een kopje koffie aan een grote tafel even rustig kunt kletsen. Vandaar dat de kledingbank De Buurvrouw heet; Als je dan met kleding thuiskomt, kun je eerlijk zeggen dat het van ‘de Buurvrouw’ komt.



Kun jij kledingbank de Buurvrouw helpen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



