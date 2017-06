Politie Zuiderpark 'ontdekt' raptalent in cel

De celdeur met de raptekst (Foto: Facebook Politie Zuiderpark)

DEN HAAG - Hopelijk hoef je er nooit of niet te vaak over na te denken. Wat doe je om je te vermaken in een politiecel? Deze man wist het wel en maakte daarmee ook nog eens indruk op agenten.

Kleine jongens zitten in de klas

Grote jongens zitten vast

Heb veel op me hart en bepaalde dingen zitten dwars

Me vader die me backstabt, terwijl hij er altijd voor me was



Dit zijn de eerste vier regels van de tekst die een man in zijn politiecel op de deur schreef. De politie in Zuiderpark trof de raptekst aan toen agenten de celdeur openden om de man eruit te laten. Dit laat de politie via Facebook weten. De rapper was niet te beroerd om meteen een live-optreden te verzorgen voor de agenten: 'We mogen wel zeggen dat het goed klonk!'



De rappende man is na zijn optreden een hulpverleningstraject ingegaan. Waarvoor hij vastzat is niet bekend.