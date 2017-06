Brand woning in Rijswijk is inderdaad aangestoken

Foto: Regio15

RIJSWIJK - De brand zondag in een woning aan de Huis te Landelaan in Rijswijk is aangestoken. Dat heeft de politie laten weten.





Er is volgens de politie niemand aangehouden. Waardoor de knal voorafgaand aan de brand werd veroorzaakt kon de politiewoordvoerder niet zeggen.



