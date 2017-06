Arrestatie met getrokken pistolen gaat viral

Still-Facebook: Ziëd Nahali

DEN HAAG - Een filmpje met de arrestatie van drie mannen in Den Haag gaat viral. In een aantal dagen tijd is het beeld al bijna een half miljoen keer bekeken. In het filmpje zie je hoe de politie met getrokken dienstwapens drie mannen aanhoudt. Deze arrestatie vond vrijdag plaats, nadat de politie de melding had gekregen dat er een auto met gewapende mannen rondreed.





Onder het luid schreeuwen van waarschuwingen en instructies zoals: 'Op elke verdachte beweging wordt geschoten!', 'Zitten er nog mensen in de auto, nu uitstappen' en 'Omdraaien en handen op je hoofd', worden de mannen geboeid en weggevoerd.



Bedreigingen met nepwapens?



In de auto vonden de agenten twee wapens. Na onderzoek bleek het om verboden nepwapens te gaan. De recherche onderzoekt of met deze wapens mensen bedreigd zijn en is op zoek naar getuigen.





