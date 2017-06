Storing Reineveldbrug in Delft; verkeer enige tijd gestremd

De Reineveldbrug in Delft blijft open staan (Foto: Marofer)

DEN HAAG - De Reineveldbrug in Delft heeft te kampen gehad met een storing. De brug stond open en wilde niet meer dicht. Over de brug rijden zowel auto's als trams. Het verkeer was enige tijd gestremd.





Een monteur heeft de brug rond 14.15 uur weer aan de praat gekregen. Het verkeer kan er weer door.



Tramlijnen 1 en 19 rijden een route over de brug. Reizigers op deze lijnen hebben door de storing te maken met vertragingen die oplopen tot een uur. Een aantal ritten komen te vervallen. Kijk voor meer informatie op de website van HTM Een monteur heeft de brug rond 14.15 uur weer aan de praat gekregen. Het verkeer kan er weer door.