'Slachtoffer aanslag Londen woonde in Den Haag'

Herdenking van de aanslag in Londen. Foto: Facundo Arrizabalaga/EPA/ANP

DEN HAAG - De 30-jarige Christine Archibald uit Canada, die omkwam bij de aanslag in London vrijdag, woonde met haar verloofde in Den Haag. Dat meldt de Britse krant The Mirror op haar site.





Christine Archibald en Tyler Ferguson waren nog maar kort geleden naar Den Haag verhuisd. Ferguson werkt hier als accountant, schrijft de Britse krant.

Christine was volgens The Mirror met haar verloofde Tyler Ferguson voor het eerst in London. Ze werd geraakt door het busje waarmee de terroristen op London Bridge mensen aanreden. Haar verloofde probeerde haar volgens de krant nog tevergeefs te redden.