Auto rijdt schuur binnen

Foto: Regio15

ZOETERMEER - In Zoetermeer staat een schuur op instorten nadat er een auto naar binnen is gereden. De bestuurder verloor volgens getuigen de macht over het stuur nadat ze tegen een andere wagen was gebotst.





Volgens nieuwssite Regio15 heeft de politie de omgeving van het schuurtje afgezet, en beslist de woningbouwvereniging wat er verder moet gebeuren. Niemand raakte gewond.



LEES OOK: Auto rijdt bijna huis binnen op Scheveningen, bestuurster auto gewond

Het ongeluk gebeurde op de Tankenberg in Zoetermeer. De vrouw reed tegen een wagen aan die vertrok vanaf een parkeerstrook. Vervolgens ramde ze de schuur. In de muur zit een gapend gat en de andere muren lijken doorgescheurd.Volgens nieuwssite Regio15 heeft de politie de omgeving van het schuurtje afgezet, en beslist de woningbouwvereniging wat er verder moet gebeuren. Niemand raakte gewond.

Door: Redactie Correctie melden