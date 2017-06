Hoofdpersonen Quote 500-bende in beroep tegen straf, dinsdag start hoger beroep

DEN HAAG - Acht leden van de Quote 500-bende staan dinsdag opnieuw voor de rechter. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich dan over het beroep dat de verdediging aantekende tegen straffen die eind september 2013 werden opgelegd. De hoofdverdachten in de zaak werden eerder veroordeeld tot zes jaar cel.

De Quote 500-bende bestond uit 26 leden. Hoofdpersonen waren de broers Terence, Albert 'Steffie' en Rocky L. en hun vriend Jan H..Vanuit het huis van de moeder van de broers - 'tante Cor' in de Hildebrandstraat in de Haagse Spoorwijk - bereidden zij hun inbraken voor. Slachtoffers werden gekozen uit de Quote 500 . Dit is een lijst van de allerrijksten die zakenblad Quote ieder jaar opstelt.Als de slachtoffers gekozen waren, begon het voorwerk. Via Google Streetview bekeek de bende hoe het slachtoffer woonde. Of er werd een lid gestuurd die al joggend de omgeving van het huis verkende. Daarna sloegen ze toe.Zo pleegde de groep een jaar lang inbraken in zeker tien villa's door het hele land. Onder anderen oud-LPF'er en oud-minister Herman Heinsbroek werd slachtoffer. De bende maakte voor miljoenen euro's buit aan sieraden, goud en contant geld. De opbrengsten werden grotendeels uitgegeven aan uitgaan en gokken.Door een groot justitieel onderzoek naar de subcultuur in de Haagse Spoorwijk kwam de zaak aan het licht. Maandenlang volgde de politie de bende door middel van camera's, microfoons en telefoontaps. Op 2 oktober 2012 deed de politie een serie invallen in de wijk en werd de bende opgerold.De drie hoofdverdachten , twee broers L. en Jan H., werden uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar cel . De derde broer moest drie jaar de cel in. Tante Cor kreeg een jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Zij ging uiteindelijk niet in beroep.Het hoger beroep begint dinsdag. Het gerechtshof in Den Haag heeft hier vier dagen voor uitgetrokken.