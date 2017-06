Gasten cultuurfestival DiverCity Den Haag bekend

Raoul de Jong op Divercity 2016 (foto: Martin Hols)

DEN HAAG - De Nederlands-Surinaamse schrijver Antoine de Kom, de Iraakse schrijver Rodaan Al Galidi en de Nederlandse schrijver/dichter Ted van Lieshout zijn 2 juli aanwezig bij het gratis kunst- en cultuurfestival DiverCity Den Haag. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Tijdens het festival, dat een afspiegeling is van de culturele diversiteit in ons land, staat ook schrijfster Sun-Li, de Koerdische dichter Baban Kirkuki en verteller Sahand Sahebdivani van Iraanse afkomst op het ‘Outspoken Podium’.



DiverCity Den Haag wil in het Zuiderpark de diversiteit 'uitbundig vieren'. Verschillende culturen komen daar samen in muziek, dans, letteren, kunst en eten en drinken.



Muziek en film



Naast de auteurs zijn ook artiesten zoals Ronnie Flex, Bollywood-ster Madhushree en Mokoomba uit Zimbabwe te zien.



