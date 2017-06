Duizenden bezoekers in de rij om Trix uit te zwaaien

LEIDEN - Leiden heeft maandagavond feestelijk afscheid genomen van Trix. De enige Tyrannasaurus rex in Europa gaat anderhalf jaar op toernee door Europa en China. Speciaal voor deze gelegenheid mochten de inwoners van Leiden nog een keer gratis komen kijken bij Naturalis.

En dat deden ze massaal want er stond de hele avond een lange rij bij de ingang van het museum. Volgens een woordvoerder hebben ruim tweeduizend Leidenaren gebruik gemaakt om Trix nog een keer te bewonderen. Dinsdag wordt duidelijk of de tentoonstelling T. rex in Town daarmee de grens van 300.000 bezoekers heeft gepasseerd.Trix keert begin 2019 weer terug als Naturalis opent met een heel nieuw museum. In de tussentijd gaat zij op toernee naar musea in Salzburg, Barcelona, Parijs en het Chinese Macau.