Westwekker: Ruig weer op komst en auto rijdt een schuur binnen

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is de dinsdag na Pinksteren. Het lange weekend is weer voorbij. We maken het late begin van de werkweek wat makkelijker door het nieuws van de afgelopen uren voor je op een rij te zetten.

Ruig weer op komst vandaag. Het KNMI heeft er maar weer een code voor van stal gehaald: code geel. Vanaf het middaguur gaat het hier waarschijnlijk hard waaien met windstoten tot ongeveer 85 kilometer per uur. U bent gewaarschuwd!De Canadese Christina Archibald, die omkwam bij de gruwelijke aanslag in Londen afgelopen vrijdag, woonde in Den Haag. Dat schrijft de Britse krant The Mirror. Ze was verloofd met Tyler Ferguson die in Den Haag werkt als accountant.Trix gaat terug haar kist in! Gisteravond nam Leiden massaal afscheid van de Tyrannosaurus rex. Het opgezette skelet van de prehistorische griezel gaat op toernee en komt pas weer terug als het nieuwe Naturalis klaar is. Bye Bye Trix!Een vervelend eind aan een lang weekend voor mensen in Zoetermeer. Een auto reed hun schuurtje binnen. De kleine wagen liet een groot gat na. De woningbouwvereniging moet kijken of het schuurtje nog te redden is.Vandaag en morgen worden het onstuimige dagen. Er is vrij veel bewolking en later vanmiddag krijgen we actievere buien met een kleine kans op onweer. Het wordt slechts 16 graden.