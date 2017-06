Rieten dak boerderij in lichterlaaie

Archieffoto

BERGAMBACHT - Aan de Benedenweg in Bergambacht staat de rieten kap van een vrijstaande boerderij in brand. Het vuur ontstond even na middernacht. Het is nog onduidelijk hoe het is ontstaan.

Volgens woordvoerster Annemarie Moeijes van de brandweer Hollands Midden zijn twee bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hadden last van rookinhallatie. Voor zover bekend is er verder niemand gewond geraakt.