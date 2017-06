Auto rijdt tegen verkeerslicht en is total loss

Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. (Foto: AS Media)

GOUDA - Een auto is maandagavond tegen een verkeerslicht gebotst op de kruising van de Goejanverwelledijk en de Fluwelensingel in Gouda. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk.

Het ongeluk vond rond 22.15 uur plaats. Er was geen ander verkeer bij betrokken. Vanwege de klap kwam het verkeerslicht scheef te staan. De auto is total loss en is meegenomen door een bergingsbedrijf.



De bestuurder van de auto hoefde niet naar een ziekenhuis.



