Alphense Boys promoveert naar hoofdklasse

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voetbalvereniging Alphense Boys is maandagmiddag gepromoveerd naar de hoofdklasse van het amateurvoetbal. Op het eigen sportpark De Bijlen had de club uit Alphen aan den Rijn genoeg aan een gelijkspel om te promoveren via de nacompetitie, maar het won zelfs met 4-1.

Ondanks dat de uitslag anders doet vermoeden, was het geen makkelijke wedstrijd voor Alphense Boys. De Alphense club club kwam tegen VELO uit Wateringen zelfs op achterstand. Vlak na rust wist Thom Nouwens de stand op gelijke hoogte te brengen. HIj benutte een strafschop.



Toen de aanvoerder van VELO - Daan van Rossem - na een tweede gele kaart de wedstrijd moest verlaten, kantelde de wedstrijd. In de laatste tien minuten scoorde Alpense Boys drie keer, via Stanley Mailoa, Bryan Iliohan en Patrick Krop.



Feest



Na het laatste fluitsignaal renden supporters met fakkels en toeters het veld op om de spelers te feliciteren met de promotie.





