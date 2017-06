'Sta nog steeds stijf van de adrenaline', buurman over brand boerderij

BERGAMBACHT - Hij stond dinsdagochtend nog steeds 'stijf van de adrenaline', de buurman van de boerderij waar in de nacht van maandag op dinsdag brand woedde. Het voorhuis van de boerderij moet als verloren worden beschouwd, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg.

'Ik stond in de keuken toen ik licht zag', vertelt Sebastiaan van der Meijden. 'Ik dacht in eerste instantie aan een vrachtwagen met knipperende lampen. Maar daarna zag ik het dak van de boerderij van de buren in lichterlaaie staan. Ik ben daar naartoe gegaan, heb op de deur gebonsd en op de deurbel gedrukt. Ik ben blij dat zij eruit zijn gekomen.'De gewaarschuwde brandweer heeft het vuur geblust. 'Die was er binnen vijf minuten, echt heel snel.' De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg, maar het voorhuis van de boerderij aan de Benedenberg moet wel als verloren worden beschouwd Slapen kon Van der Meijden na alle commotie niet meer. 'Ik sta nog steeds stijf van de adrenaline.'Er was dan ook veel te doen, want in zijn boerderij is kinderopvang Achter 't Potdeksel gevestigd. 'Die moet gerund moet worden, daarom hadden we deze nacht spoedoverleg. We hebben overlegd met de politie, maar wij mogen opengaan. Bij de brand zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Het is hier gewoon veilig voor de kinderen.'