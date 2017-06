ZZ Leiden en coach Paul Vervaeck langer met elkaar door

LEIDEN - Paul Vervaeck is ook volgend seizoen de coach van ZZ Leiden. De Belg en de basketbalvereniging hebben een overeenkomst voor één seizoen bereikt. Vervaeck volgde vorige zomer zijn landgenoot Eddy Casteels op.

Het bestuur van ZZ Leiden had na een evaluatie van afgelopen seizoen de intentie al uitgesproken om met Vervaeck te verlengen. Zelf gaf de Belg voor de play-offs om het landskampioenschap al aan langer in Leiden te willen blijven. ‘Mijn werk hier is nog niet af’, zei hij destijds voor de camera van Omroep West.'Ik ben blij om mijn basketbalfilosofie bij Zorg en Zekerheid Leiden, met zijn uitzonderlijke supporters, verder te mogen uitbouwen', vertelt Vervaeck verheugd op de website van de basketbalvereniging na zijn contractverlenging.Met ZZ Leiden eindigde Vervaeck dit seizoen derde in de competitie. In de play-offs strandden de basketballers in de halve finale. Na een spannende serie van zeven wedstrijden trok tegenstander Landstede uiteindelijk aan het langste eind.