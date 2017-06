Grasshoppers verliest basketbalfinale om landskampioenschap

DEN HAAG - De basketballers van de Grasshoppers uit Katwijk hebben de finale om het landskampioenschap in een best-of-seven met 4-3 verloren van Lekdetec. Im Bemmel eindigde de beslissende wedstrijd in 57-46 voor de thuisploeg.

De Katwijkse formatie stond in de finale met 3-1 voor, maar wist geen van de drie laatste wedstrijden winnend af te sluiten.Voor Lekdetec is de landstitel de tweede in de clubhistorie. In 2015 werd de ploeg ook landskampioen.