Inbreker uit Gouda opgepakt dankzij alerte omstanders

AMMERSTOL - De politie heeft maandagavond dankzij alerte omstanders een 23-jarige Gouwenaar aangehouden die verdacht wordt van woninginbraak in Ammerstol. Een tweede verdachte wordt nog gezocht, meldt de politie Krimpenerwaard op Facebook.

De twee mannen braken rond 18.00 uur in bij een woning aan de Visserijstraat. Omstanders belden de politie en gaven het signalement van de daders door. Ook vertelden ze dat één van de twee personen op een fiets was vertrokken richting de Lekdijk.De Gouwenaar werd na een korte achtervolging aangehouden in de buurt van de woninginbraak. De tweede persoon werd niet meer gevonden. Wel werd zijn fiets aangetroffen bij een bejaardencomplex.De politie doet verder onderzoek. De fiets is in beslag genomen. Of er iets is meegenomen bij de woninginbraak, is niet bekend.