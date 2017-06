Vijf kittens en moederpoes gedumpt: wie wil deze diertjes liefdevol opvangen?

LEIDSCHENDAM - Langs de Prinses Carolinalaan in Leidschendam zijn maandag vijf kittens en hun moederpoes gedumpt. De diertjes werden gevonden door een voorbijganger, die daar liep met haar dochter. Zij waarschuwden de politie.

De diertjes zaten in een boodschappenkrat. 'Vol ongeloof gingen wij ter plaatse', laat de politie weten. 'Toen we aankwamen, liepen de kittens piepend en miauwend over straat en de moederpoes liep daar verward tussendoor.'Het lukte de politie samen met de voorbijganger en haar dochter de diertjes te vangen. Ze werden naar het politiebureau gebracht, waar medewerkers van de dierenambulance ze kwamen ophalen.De poes en kittens zijn naar het dierenasiel in Wassenaar gebracht. 'De kittens waren slechts enkele weken oud en leken op het eerste gezicht in goede gezondheid te verkeren.' De politie onderzoekt van wie de diertjes zijn.Het dierenasiel aan de Zijdeweg in Wassenaar puilt inmiddels uit van de kittens, laat de politie weten. 'Ze hebben er momenteel achttien en die zijn dringend op zoek naar lieve baasjes die hen een goed huis bieden.'