Hogere straffen dan geëist voor bende die vogels Avifauna roofde

ALPHEN AAN DEN RIJN - De rechter in Den Haag heeft dinsdag celstraffen tot veertien maanden opgelegd aan de vijf mannen die in september 2014 verschillende vogels uit onder andere vogelpark Avifauna roofden.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de hoofdverdachte 10 maanden cel geëist. Vier medeverdachten kregen celstraffen van twee tot acht maanden opgelegd. Tegen hen eiste het OM eerder 101 dagen cel plus taakstraffen oplopend tot 240 uur.Volgens de rechter heeft het vijftal de vogelparken grote financiële schade toegebracht. Ook hebben de diefstallen 'grote emotionele impact gehad op de eigenaren van de vogels en de medewerkers van de vogelparken'. Zij hebben de dieren vaak jarenlang met veel toewijding gefokt en verzorgd.Het vijftal brak in de nacht van 15 op 16 september in bij vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Ze gingen ervandoor met onder meere toekans, neushoornvogels, kaketoes, koningsglansspreeuwen en een zeldzame reuzentoerako. De dieren hadden een gezamelijke waarde van honderdduizend euro. De helft van de vogels werd een maand later in zwaar verwaarloosde toestand in een schuur in Den Bosch teruggevonden. Een van de dieren had de diefstal niet overleefd. De vijf mannen, allen afkomstig uit Noord-Brabant, zouden daarnaast ook bijna 50 vogels hebben gestolen uit hokken in de Hofzichtlaan in De Lier.