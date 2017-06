'Dit overtreft alle verwachtingen', 293.000 mensen bezoeken Trix

Volgens Van Huis overtrof de tentoonstelling 'T. rex in Town' met 293.914 bezoekers in negen maanden tijd alle verwachtingen. Het was ' negen maanden lang feest '.Nu gaat Trix naar Salzburg, waar het skelet vanaf 23 juni te zien is. Daarna is de dinosaurus van 8 november tot en met 26 februari 2018 te bezichtigen in het science museum CosmoCaixa in Barcelona en van 11 juni 2018 tot en met 15 september 2018 in het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs.Het 66 miljoen jaar oude skelet zal nog meer locaties aandoen, maar de laatste onderhandelingen hierover vinden nog plaats.In 2019 komt Trix weer terug naar Leiden. Dan is de verbouwing van Naturalis klaar en opent het nieuwe museum de deuren, waar Trix een ereplaats krijgt.