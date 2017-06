Genderneutraal toilet nu ook op Haagse vestiging Universiteit Leiden

DEN HAAG - De Haagse vestiging van de Universiteit Leiden aan de Wijnhaven kent sinds kort ook een genderneutraal toilet. Uit eerder onderzoek bleek dat het voor veel transgenders ongemakkelijk is een genderspecifiek toilet te gebruiken, omdat ze worden gedwongen te kiezen tussen het mannen- of het vrouwentoilet. Een speciale klankbordgroep van de Leidse universiteit heeft zich hard gemaakt voor meer genderneutrale toiletten. En die strijd lijkt steeds succesvoller.

Vorig jaar begon de onderwijsinstelling al een proef met dergelijke toiletvoorzieningen . Nu is er ook in de pas geopende vestiging aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag zo'n genderneutraal toilet beschikbaar.In Leiden waren al een paar van dergelijke toiletten, vertelt een woordvoerster van de universiteit aan Omroep West. 'Er is er eentje geopend op Plexus, ons studentencentrum. En bij Geesteswetenschappen zijn er ook één of twee.'Of de toiletten ook vaak gebruikt worden, kan de woordvoerster niet zeggen. 'We staan er niet naast om te kijken hoeveel ze gebruikt worden. Ik kan geen rechtstreekse ervaringen met je delen, maar mensen vinden het prettig dat zo'n toilet er is. We krijgen in elk geval geen signalen dat het niet goed zou zijn.'Volgens haar zijn dergelijke toiletten erg belangrijk: 'We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. We hebben een klankbordgroep diversiteit , waarin medewerkers en studenten zitten, die met elkaar over dit soort dingen praten. Als mensen zich prettiger voelen door zo'n genderneutraal toilet dan realiseren we dat graag.'Toch lijkt het 'speciale' toilet in de Wijnhaven wel een beetje ver weg van bijvoorbeeld het restaurant of de bibliotheek van de universiteit. 'Ik weet niet waar het precies zit, want ik heb het zelf nog niet gezien', zegt de voorlichtster. 'Maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld op onze sociale media aandacht aan is besteed.''Het is niet zo dat wij dit toilet willen wegstoppen, als u dat bedoelt. We konden het op deze plek gewoon makkelijk realiseren.' Mensen die willen weten waar dit toilet zicht bevindt, kunnen terecht bij de portier van het gebouw. 'Die kan direct vertellen waar het is.'Het gebouw aan de Wijnhaven is deel van een voormalig ministerie, dat voor de ingebruikname door de universiteit helemaal verbouwd is. Waarom zijn dan niet meteen alle toiletten genderneutraal gemaakt? 'Dat weet ik niet. Blijkbaar is het toch nog heel nieuw, het is bij ons ook nog in de experimentele fase', zegt de woordvoerster.Of er nog meer van dergelijke toiletten in universiteitsgebouwen komen, hangt volgens haar heel erg van de behoefte af. 'Het gaat niet om honderden studenten die behoefte hieraan hebben, maar we kijken er wel serieus naar. Nogmaals, wij vinden het heel belangrijk dat mensen zich prettig voelen bij ons.'