Fons Groenendijk hoopt dat ADO Den Haag steunpilaren kan behouden

DEN HAAG - Fons Groenendijk staat ook volgend seizoen aan het roer bij ADO Den Haag. Dit voetbaljaargang loodste hij het elftal van de laatste positie van de eredivisie naar de elfde plaats. De komende tijd staat in het teken van contractgesprekken.

Groenendijk heeft de club geadviseerd om Wilfried Kanon, Dion Malone en Nasser El Khayati sowieso te behouden. Deze drie spelers staan in de as van het veld en zijn de basis van Groenendijks opstelling. Daarnaast hoopt hij ook op het aanblijven van Kevin Jansen, Donny Gorter en Randy Wolters.Kwam in het seizoen 2013/2014 over naar ADO Den Haag. De verdediger kon dit seizoen zowel onder Zeljko Petrovic als Groenendijk rekenen op een basisplaats. Hij miste enkel wat wedstrijden vanwege deelname aan de Afrika Cup met zijn vaderland Ivoorkust.ADO Den Haag is op dit moment in gesprek met Kanon. De Ivoriaan voetbalt in januari 2019 vijf jaar in Nederland, waardoor hij een dubbelpaspoort kan aanvragen. Daardoor is ADO niet meer gebonden aan de non-EU-regels, die voorschrijven dat Kanon rond de 400.000 euro moet verdienen. Op dit moment zoekt ADO naar een manier om hem te behouden.Zelf wil Kanon ook graag in Den Haag blijven voetballen, zo liet hij eerder blijken in een interview met Omroep West.Malone kende vanwege blessureleed een valse start van het seizoen, maar kwam na de winterstop ijzersterk terug. Na zijn comeback had hij een groot aandeel in de goede resultaten. Op het middenveld vormde Malone, die in de vorm van zijn leven verkeerde, met Danny Bakker en Nasser El Kahayti een goed trio.Met Malone lopen de onderhandelingen nog. In april heeft de middenvelder een voorstel van drie jaar gekregen. Toen wilde hij eerst dat ADO in veiliger vaarwater terecht zou komen, voordat hij de gesprekken met de club aan zou gaan.El Khayati werd in de winterstop gehaald en uiteindelijk bleek dat ook een juiste zet van de club. El Khayati speelde goed voetbal en dat viel ook op bij Queens Park Rangers , de Engelse club waar ADO de speler van huurt. Daarnaast had hij ook een neusje voor de goal en zette hij fraaie treffers achter zijn naam.Of El Khayati ook volgend seizoen bij ADO Den Haag speelt is nog maar de vraag. Queens Park Rangers wil op dit moment geld hebben voor El Khayati, waar hij nog een eenjarig contract heeft lopen. Mocht QPR hem transfervrij laten gaan, dan moet hij wel genoegen nemen met een salarisverlaging.Middenvelders Donny Gorter en Kevin Jansen en aanvaller Randy Wolters hoopt Groenendijk na de zomerstop ook weer te kunnen begroeten. Het trio heeft momenteel een voorstel in beraad.