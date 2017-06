Twee mannen op snelweg gearresteerd na dreigementen

BODEGRAVEN - De politie heeft dinsdagochtend twee mannen aangehouden op de A12 bij Bodegraven. Het duo had de dag ervoor bedreigingen geuit aan bewoners van een huis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover Omroep West.

Om wat voor bedreiging het ging, kon ze niets zeggen. Ook is het nog niet duidelijk wat de relatie is tussen de twee mannen en de bewoners van het huis. Dat wordt onderzocht.Door de aanhouding was de rechterrijstrook op de A12 van Utrecht naar Den Haag een tijdje afgesloten. De vertraging op dat wegstuk bij Bodegraven liep op het hoogtepunt op tot zo’n twintig minuten.Inmiddels is de rijstrook weer open.