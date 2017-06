Dubbele moord Zoetermeer: politie doet onderzoek in Rotterdam

DEN HAAG - De politie houdt dinsdagmiddag in Rotterdam een zogenoemd passantenonderzoek naar aanleiding van de dubbele moord in Zoetermeer, eind april. Daarbij werden een vader en zoon, René en Renéetje van Doorn, vermoord.

Het onderzoek wordt gehouden tussen de Statenweg en de Gordelweg in de wijk Blijdorp. Wijkagenten en rechercheurs zullen flyers uitdelen. Ook zijn er speciale billboards geplaatst, laat een woordvoerder weten. Na de liquidatie werd in Rotterdam een verdachte opgepakt. De man probeerde de vluchtauto in brand te steken. Hij kon worden aangehouden na een tip van een fietser die het kenteken had genoteerd. De politie is op zoek naar de fietser en anderen die iets gezien hebben.Op tien mei werd het vooarrest van de verdachte met negentig dagen verlengd. Het is onbekend of de man al een verklaring heeft afgelegd.