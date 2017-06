Wandelaars moeten voetpad in Haagse Bos delen met fietsers

Het Haagse Bos. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het wordt in de toekomst makkelijker om door het Haagse Bos te fietsen. Tenminste als het aan Staatsbosbeheer ligt. Vanaf 15 juni mogen fietsers in een deel van het Haagse Bos ook op de voetpaden fietsen. 'Maar de fietser is wel te gast', zegt boswachter Jenny van Leeuwen. De proef moet het recreatiegebied beter bereikbaar maken.





De fietsers mogen alleen op de bestaande wandelpaden in het zuidwestelijke gedeelte van het park, tussen de A12 en de Bezuidenhoutseweg, fietsen. Ook mogen ze niet harder dan 15 kilometer per uur rijden en ze moeten voetgangers voorrang verlenen.



Lastig te controleren



Echt te controleren valt dit natuurlijk niet, weet ook Van Leeuwen, maar ze rekent op de welwillendheid van de fietsers. 'Het gaat om het onderlinge respect van bezoekers van het park', stelt ze.



De proef loopt tot en met 15 oktober, en daarna beslist Staatsbosbeheer of fietsers structureel worden toegelaten in dat deel van het Haagse Bos.



