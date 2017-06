CDA is het zat: spoeddebat over geflopte rode knoppen voor blinden bij OV-haltes

DEN HAAG - Het CDA in de gemeenteraad van Den Haag wil nu 'eindelijk' actie van verkeerswethouder Tom de Bruijn (D66, Verkeer en Vervoer) rond de speciale knop voor blinden en slechtzienden bij tram- en bushaltes. Met die knop kunnen deze mensen zich laten voorlezen hoe laat de volgende bus of tram komt. Maar bijna niemand weet van het bestaan van de knoppen en zo wel, dan zijn ze nauwelijks vindbaar omdat de blindengeleide markering ontbreekt.

Omroep West onthulde deze problemen in september vorig jaar . De woordvoerder van De Bruijn beloofde destijds dat alles zo snel mogelijk in orde zou worden gemaakt. Maar niets lijkt minder waar. Daarnaast stelde het CDA in september raadsvragen, maar ook dat leek geen soelaas te bieden.In maart van dit jaar kwam de partij daarom wederom met raadsvragen, maar ruim acht maanden na de pijnlijke onthulling van Omroep West lijkt er nog niks te zijn gebeurd. Voor het CDA is de maat nu vol. 'We hebben dit meerdere keren aangekaart bij de gemeente, maar die wijst naar de HTM', zegt raadslid Michel Rogier. 'De HTM past in de komende jaren op een handjevol lijnen de blindegeleide markering aan, maar lang niet bij alle haltes.'De partij wil dat zij dit sneller doen en bij alle haltes. 'Zodat alle rode knoppen straks vindbaar zijn voor diegene waar ze voor bedoeld zijn.' Het CDA zegt dat de HTM met de belangenvereniging voor mensen met een beperking Stichting Voorall heeft gecommuniceerd. 'Maar die gaan niet met hun achterban communiceren zolang de paden niet worden aangepast. Tot die tijd hebben blinden en slechtzienden namelijk niks aan de knop.'Raadslid Rogier spreekt van een 'kip en het ei verhaal'. Woensdagochtend moet er meer duidelijkheid komen tijdens het aangevraagde spoeddebat. De totale kosten voor het vernieuwen van de tram- en bushaltes in Den Haag en omgeving kostte in totaal 100 miljoen. Bij de vervangingsoperatie ging nog vele meer mis. Zo werden er bankjes geplaatst waarin voortdurend kinderen met hun vingers klem kwamen te zitten. Deskundigen zeiden onlangs nog tegen Omroep West dat dit allemaal voorkomen had kunnen worden