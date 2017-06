Heftig weer komt eraan: windstoten, storm en onweer

DEN HAAG - De weersomstandigheden lijken dinsdagmiddag snel te verslechteren. 'Het gaat steeds meer waaien. Nu al windkracht zeven en aan zee neemt de wind steeds meer toe', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. Volgens hem zijn we voorlopig niet van dit pittige weer af. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

'Later vandaag wordt het windkracht acht, stormachtig aan de kust', zegt de weerman. Volgens hem worden er windstoten verwacht, die aan de kust wel tot 100 kilometer per uur kunnen bereiken. Boven land ongeveer 70 kilometer per uur.Daarnaast is er een toenemende kans op buien, met onweer. 'Vanavond neemt de wind wel iets af, maar vannacht blijft het flink doorwaaien', aldus Mizee. En morgen, woensdag, komt er nog zo'n dag, verwacht hij.'Ja morgen nog zo'n dag met veel wind. Aan zee kan het weer windkracht zeven of acht worden. Er zijn dan wel minder buien, maar ze kunnen nog steeds fors zijn. Donderdag wordt het weer wel beter, maar echt stabiel wordt het sowieso deze week niet meer.'Mizee raadt mensen aan hun caravan of aanhanger thuis te laten. 'Ook zou ik niet met lege vrachtwagens de weg op gaan', waarschuwt hij. Ook de ANWB komt met dat advies.Voor de meest actuele weersverwachting kun je te allen tijde terecht op onze speciale weerpagina