Caribisch Afrikaanse muziekgroep uit Den Haag zoekt manager

DEN HAAG - Ik ben Bertol Ribeiro, bassist van de muziekgroep The Tropics. Wij hebben jouw hulp nodig, SuperDebby...

Met deze woorden begint de bassist zijn mail aan het programma. The Tropics bestaat meer dan tien jaar en ze hebben verschillende cd's gemaakt. Ze zijn er nu aan toe om verder te komen maar daarvoor hebben ze een manager nodig.



Bertol vertelt: "We maken lekkere muziek en krijgen altijd goede reakties. We zijn stabiele jongens van 35 jaar die allemaal een vaste baan hebben maar het liefste mzuiek maken. We zoeken een manager die een bepaalde visie heeft en weet wat hij wil doen met The Tropics."



Ben jij de manager die de muziekgroep zoekt? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



