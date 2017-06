Wijkbezoek Haagse burgemeester Krikke: De Kinderwinkel in Moerwijk

De Haagse burgemeester Pauline Krikke op kennismakingsbezoek in het stadsdeel Escamp. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag is druk bezig om de stad te leren kennen. Op 17 maart is zij geïnstalleerd en sindsdien trekt zij de wijken in om mensen te ontmoeten en speciale plekken te bezoeken. Omroep West mocht op een stralende donderdagochtend met haar mee naar stadsdeel Escamp. We volgen haar daar in een serie van vijf afleveringen. Vandaag: De Kinderwinkel.





Onder de indruk







De Kinderwinkel zit in de Van Baerlestraat in Moerwijk. Een wijk met problemen vertelt Marijke Beker van De Kinderwinkel. 'Wij willen voor kinderen, jongeren en hun ouders een veilige plek zijn. Kinderen hangen niet op straat en moeders blijven niet thuis zitten.'De Kinderwinkel is een soort buurthuis waar activiteiten worden georganiseerd. 'We hebben huiswerkbegeleiding, muzieklessen, we koken met de kinderen en we hebben een inloop waar iedereen kan spelen en elkaar kan ontmoeten.' Pauline Krikke is onder de indruk van het initiatief. 'Dit is een wijk waar veel mensen, grote uitdagingen hebben. Veel mensen hebben schulden, zijn werkloos of hebben gezondheidsproblemen. Ik kan mij voorstellen dat als je dat allemaal overkomt, er een berg ontstaat waar je nauwelijks overheen kunt kijken. Ik snap dat je daar hulp bij nodig hebt. Een wijk als Moerwijk heeft een initiatief zoals De Kinderwinkel daarom hard nodig.'