Omroep West luistert niet naar eigen weerman, met blikschade tot gevolg

DEN HAAG - En we waren nog zo gewaarschuwd door collega Huub Mizee. Onze weerman kondigde dinsdag al aan dat er een flinke storm op komst was. En dat hebben we geweten bij Omroep West. Met blikschade tot gevolg.

Nieuws uit eigen huis: Het hek dat tijdelijk rond het terrein van Omroep West is geplaatst vanwege de aanleg van de Rotterdamsebaan werd dinsdag rond de klok van 15.00 uur omvergeblazen en kwam terecht op een rij auto's.Enkele collega's waren er nog op tijd bij en wisten hun vervoersmiddel nog te verplaatsen. Een omroepmedewerkster die naar buiten was gesneld kwam net te laat en zag voor haar ogen het hek op haar groene Ford Fiësta neerkomen.Eerder op de dag kondige Omroep West-weerman Huub Mizee al aan dat er een stevig weer op komst was met aan de kust windstoten tot wel 100 kilometer per uur. Volgens hem zijn we voorlopig niet van dit pittige weer af. Tip van de redactie: wees niet zo dom als wij en parkeer voorlopig niet naast tijdelijke hekken of andere wankele objecten. Het is maar een idee...