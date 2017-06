Betaald parkeren op Kijkduin is 'belachelijk' en 'schandalig'

DEN HAAG - Niet iedereen is blij met het verdwijnen van 150 gratis parkeerplaatsen uit de Haagse badplaats Kijkduin. Omroep West meldde dinsdag dat in de nieuwe parkeergarage, die bij de nieuwbouw van het winkelcentrum onder het Deltaplein komt te liggen, straks betaald parkeren kent. Na twee uur moeten automobilisten hun portemonnee gaan trekken.

'Dit is precies waarvoor wij gewaarschuwd hebben', zegt raadslid Arjen Dubbelaar (Groep De Mos/Ouderenpartij) hoorbaar geïrriteerd. 'Ik vind het echt schandalig dat de familiebadplaats Kijkduin hiermee om zeep geholpen wordt.' Niet alleen het verdwijnen van de gratis parkeerplaatsen schiet hem in het verkeerde keelgat.'Als je de plaatjes ziet van het nieuwe Atlantic Hotel, dat wordt nog erger dan ik had gedacht. Ze gaan van zeven naar twaalf bouwlagen en de hoogte neemt daardoor enorm toe. Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd, maar de wethouder heeft ons altijd voorgespiegeld dat de bouw niet te hoog zou worden.' Dubbelaar kondigt aan raadsvragen te stellen over de parkeerplannen en de in zijn ogen te hoge nieuwbouw.Een heel ander geluid klinkt er bij Arjen Kapteijns raadslid van GroenLinks. 'Wij zijn voorstander van de invoering van betaald parkeren in heel Den Haag. Dan komt er ook een eind aan het rare fenomeen van in de ene wijk wel en in de andere wijk niet. Dus ik vind het ook wel logisch dat er betaald parkeren komt in Kijkduin', zegt hij tegen Omroep West.Volgens het GroenLinks-raadslid is de 'familiebadplaats' waar Groep De Mos het over heeft een kwestie van 'sentiment'. Kapteijns: 'Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Als puntje bij paaltje komt, is die paar euro parkeergeld geen probleem voor mensen om ergens heen te gaan. Dat geldt voor winkelcentra, maar ook voor badplaatsen.'De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, D66, houdt haar kruit nog even droog. 'Fractievoorzitter Robert van Asten zal de (parkeer)ontwikkeling op Kijkduin de komende tijd op de voet volgen', is het enige dat een woordvoerder schriftelijk aan Omroep West over de kwestie kwijt wil.De PVV in de Haagse raad laat bij monde van Tim Vermeer weten boos te zijn over het betaald parkeren dat er aan zit te komen. 'Echt belachelijk. Kijkduin heeft een regionale en een landelijke aantrekkingskracht. Die mensen komen ook met de auto. Wij willen dat het onbeperkt gratis parkeren blijft. In bijna heel Den Haag moet je al betalen, er zijn heel veel mensen die juist daarom naar Kijkduin gaan. Laten wij dat behouden.'De VVD zegt dat de aantrekkelijkheid van Kijkduin door de plannen flink toeneemt. 'Er komt meer groen en meer ruimte voor ondernemerschap', zegt fractievertegenwoordiger Jeroen van Dijken. 'Maar daarvoor moeten inderaad wel parkeerplaatsen verdwijnen.'Of de partij er blij mij is dat mensen in de nieuwe garage straks na twee uur moeten gaan betalen, kan hij niet zeggen. 'Daar hebben we het in de fractie nog niet over gehad. Ik kan dus nog niet zeggen of we het als VVD daarmee eens zijn', laat hij aan Omroep West weten.De Vereniging van Strandtenthouders in Kijkduin is verrast door het nieuws van Omroep West. 'Ja, gaat het door? Dat is voor mij nieuw', zegt voorzitter Theo Das. 'Ik weet wel dat er plannen zijn om een parkeergarage te bouwen. Maar over het regime is mij niks bekend. Ik weet ook dat de parkeerplekken op het Deltaplein gaan verdwijnen en dat er gesproken is over betaald parkeren. Maar dat er een besluit over is gevallen, dat wist ik niet.'Hij reageert met de nodige nuance op het nieuws. 'Wij willen graag dat parkeren gratis blijft, maar we snappen ook wel dat zo'n garage ergens van betaald moet worden. Maar je kunt nog wel discussiëren of het na twee, drie of vier uur betaald parkeren moet worden. We zijn wel erg blij dat de Zandvoortselaan en de Machiel Vrijenhoeklaan wel gratis blijven.'Rob van de Laar zegt namens de bewonersvereniging van de Sterflats, die tegenover het Deltaplein liggen, dat het probleem nog veel groter is. 'Het gaat niet alleen om parkeren, maar ook om de bus. Er komen hier straks 600 bussen per dag te rijden. Die rijden nu boven langs, voor het winkelcentrum, maar die komen in het plan allemaal door de nieuw te bouwen Deltastraat te rijden, die straks voor ons huis ligt. Wij eisen daarom dat die busbusbuffer naar een andere plek verdwijnt.'De bewoners moeten volgens hem straks de weg oprijden vanaf de uitrit, waar alle bussen rijden. 'En dan gaan er ook nog mensen heen en weer rijden op zoek naar een gratis parkeerplek, die er straks op het Deltaplein dus niet meer is. Ik weet niet wat de gemeente hieraan gaat doen. Het wordt een gigantische toestand. Alle parkeerplaatsen gaan meteen weg zodra de bouw begint, want daar moeten de bouwers spullen neerzetten. Maar dan is de hele garage nog niet klaar. Ook zijn er veel te weinig plekken begroot voor de nieuwe bewoners. En waar moet het personeel straks parkeren? Ik maak mij grote zorgen over hoe dit alles gaat.'