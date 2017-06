Bodem onder Garenmarkt Leiden blijkt goudmijn voor archeologen

LEIDEN - Een nog stinkende beerput, een vloer uit de middeleeuwen en het skelet van een hond; het is slechts een greep uit de vele vondsten die archeologen doen op de Garenmarkt in het centrum van Leiden.

De bouw een ondergrondse parkeergarage geeft archeologen de kans om de geschiedenis van dit deel van de stad nog beter in kaart te brengen. De komende vijf weken hebben ze nog de tijd om onderzoek te doen op de bouwlocatie.'Dit is best groot voor Leiden', zegt stadsarcheologe Chrystel Brandenburgh. Je krijgt namelijk niet vaak de kans om zo'n groot bouwblok op te graven. We krijgen straks een heel overzicht van de ontwikkeling van dit stadsdeel over honderden jaren. Dat is voor ons heel belangrijk.'