Van moord verdachte Mark de J. voelt zich oneerlijk behandeld

DEN HAAG - Mark de J. (30), verdachte van de moord op zakenman Koen Everink, heeft dinsdag op een pro-formazitting flinke kritiek geuit op het politieonderzoek.

Volgens hem krijgt hij geen eerlijke kans en heeft de politie grote fouten gemaakt . Hij wilde toelichten waarom zijn vorige advocaat Pieter Hoogendam de verdediging neerlegde . De rechtbank greep echter in, omdat het niet de bedoeling is dat hij een pleidooi zou houden.Inmiddels heeft De J. een nieuwe raadsman, Bob Kaarls. Hierdoor loopt de zaak flinke vertraging op. Over drie maanden is er weer een voorlopige zitting gepland. Kaarls heeft tijd nodig om het 'uiterst omvangrijke en complexe dossier' te lezen: 'Ik heb veel, maar heel veel ook nog niet gelezen'.Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de voormalig tenniscoach van Robin Haase uit Den Haag ervan Everink vorig jaar maart te hebben gedood. Volgens het OM wijst alles in zijn richting.