Dit zijn de 175 uitvindingen van de toekomst, volgens jarige TU Delft

Een van de 175 uitvindingen op de expositie van de TU Delft

DELFT - Wat bedenkt wetenschappelijk Nederland zoal wat onze toekomst gaat veranderen. Tijdens de drie dagen durende Research Exhibition in de TU van Delft kan je je vergapen aan allerlei innovaties die ons leven op termijn makkelijker, duurzamer, goedkoper, preciezer of efficiënter zal maken.

Wat te denken van een minisatelliet die voor ongeveer 10.000 euro de lucht ingeschoten kan worden. Dat is vele malen goedkoper dan de satelieten die nu rond de aarde vliegen. Of een 3D-handscanner die een perfecte print van je hand maakt waardoor een brace precies om je hand past.



De tentoonstelling is niet alleen bedoeld om uitvindingen wereldkundig te maken, maar ook om onderzoekers in contact te brengen met mogelijke samenwerkingspartners, overheid en kennisinstellingen.