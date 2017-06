Van bijstandsmoeder naar succesvolle onderneemster

DEN HAAG - Het leven van de Haagse Sabrina Haleber is in één jaar tijd flink veranderd. Zat ze vorig jaar nog thuis met een uitkering en drie jonge kinderen, nu staat ze te zwoegen in de keuken van haar eigen taarten -en gebakwinkel. Deze maand werd haar winkel officieel geopend. 'Hier heb ik mijn hele leven op gewacht.'

'Het is onvoorspelbaar hoe snel het opeens is gegaan', vertelt Sabrina vanachter haar toonbank vol taarten en gebakjes. Vanwege een bekkeninstabiliteit, die ze zeven jaar geleden kreeg, kon ze niet meer goed lopen en ook niet meer werken.Maar haar handicap en nieuwe scootmobiel stonden haar niet in de weg om te blijven werken in de keuken. Ik besloot te wachten tot mijn kinderen naar school konden en zou dan beginnen met het verwezenlijken van mijn droom.'Begin vorig jaar trok ze de stoute schoenen aan en startte ze via een crowdfundingsactie via de site 'Dream or Donate'.In eerste instantie kwamen er te weinig donaties binnen, tot er opeens een telefoontje binnenkwam van een buurvrouw. Zij vertelt Sabrina dat er een mooi, klein pand vrij staat midden in het centrum van Den Haag. En, ze kan er per direct in.Ik was toen gelijk heel zenuwachtig want ik voelde meteen dat ik het moest doen. Maar ik had helemaal niets', vertelt Sabrina. De mogelijkheid om dit pand te gebruiken was een goede reden om de link van de crowdfunding opnieuw te delen. Dit keer sloeg dat wel goed aan en haalde ik in één keer 700 euro op.'Nu denk je misschien: 700 euro is toch veel te weinig? 'Het was inderdaad niet ruim, maar er waren meer factoren mee die hielpen. De vorige eigenaar was zo blij dat het pand niet langer hoefde leeg te staan in een straat waar sowieso al veel leegstaat, dat ze mij tegemoet wilde komen met een lage huur. Daarbij kregen we hulp van een groothandelaar die alle tafels, stoelen en andere benodigdheden leverde op aanbetaling. Op het moment dat ik winst maak, kan ik dit terugbetalen.'Er kwam dus wel wat geluk bij kijken, maar ook minstens zoveel doorzettingsvermogen. 'De uren die we hebben gemaakt zijn onvoorstelbaar', zegt ook Sabrina's vriend Felicio, die zelf al een hele drukke baan heeft in de keuken van een strandtent. En dan zijn er natuurlijk ook nog drie kinderen die aandacht nodig hebben. Maar tot nu toe lukt het ons allemaal.'De winkel Sabsy's Cake Dream is nu een paar weken geopend. Ik ben zo blij met het resultaat. 'Mensen zien me rijden in mijn scootmobiel en denken: Oh wat zielig, zo jong en dan in een scootmobiel. Maar ze weten niet waar ik naar op weg ben. Ik ben op weg naar mijn winkel, waar al mijn heerlijke taartjes staan. Ik voel me een hele succesvolle ondernemer. En ik ben maar gewoon ik.'