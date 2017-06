Voor 'blonde teef' uitgescholden vrouw doet aangifte tegen raadslid Khoulani

DEN HAAG - De aanklachten tegen het Haagse raadslid Abdoe Khoulani (Partij van de Eenheid) stapelen zich op. Na de jongerenorganisatie van de SGP gaat ook de Utrechtse Anneke Brons naar de politie. Khoulani noemt haar via Facebookmessenger een ‘blonde teef’ en ‘walgelijk’. Het raadslid bevestigt dat hij die uitspraken inderdaad heeft gedaan. Volgens hem reageerde hij op ‘zeer racistische uitspraken’ van Brons. ‘Maar ik had me niet moeten laten provoceren.’

Brons reageerde afgelopen vrijdag via Facebook op berichten van Khoulani over het bezoek van Joodse scholieren aan de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarna sprak het Haagse raadslid mondelinge boodschappen bij haar in. Een vriend van Brons zette dat weer op YouTube. En zo zijn de uitspraken van Khoulani letterlijk te horen:Brons zegt in een reactie dat als een willekeurige iemand dit soort uitspraken had gedaan, ze het erbij zou hebben laten zitten. Maar de lat ligt volgens haar hoger voor politici. ‘Je verwacht dit niet van een raadslid. Wat hij doet is ophitsen.’ Vandaar dat zij woensdag aangifte gaat doen bij de politie in Utrecht.Het raadslid zegt in een reactie dat Brons ‘zeer racistische uitspraken’ deed en hem en zijn gezin ‘ziekten toewensten’. ‘Daardoor viel ik even van mijn stuk af. Dit werd me net iets teveel. Maar ik ontken het niet. Ik heb het gezegd. Mijn breaking point was bereikt.’Inmiddels heeft ook het Centraal Joods Overleg (SJO) waarbij bijna alle Joodse organisatie zijn aangesloten zich uitgelaten over de uitspraak van Khoulani van afgelopen vrijdag.‘Er moet permanente educatie over Joden en het Jodendom gegeven worden waar het kan en er moeten juridische maatregelen tegen dit soort lieden genomen worden waar nodig,’ schrijft voorzitter Ron van der Wieken. ‘Anders gaan wij, het vrije, tolerante en democratische Nederland een heel hoge prijs betalen.’Volgens Van der Wieken is er bij Khoulani sprake van antisemitisme. ‘Zoals deze tribale chauvinist zijn er velen, in de islamitische wereld en ook in Europa. Het enige belangwekkende aan Khoulani is dat hij heel Nederland laat zien hoe het Islamisme (let wel: Islamisme, niet de islam) werkt: elk kritisch woord over handelingen van moslims, hoe beestachtig ook, wordt afgedaan als islamofoob, en alles maar dan ook alles wordt aangepakt om Joden te beschuldigen van de meest vreselijke misdaden. Factfree, bijna altijd. Om daarmee indirect en soms direct op te roepen tot haat en geweld tegen Joden, en in het verlengde daarvan, het westen.’