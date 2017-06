Roeiwedstrijd Ringvaart Regatta afgelast vanwege slechte weer

REGIO - Bijna duizend mensen hadden zich via Facebook aangemeld voor de Parthenon-EY Ringvaart Regatta op woensdag 7 juni. Een roeiwedstrijd van 100 kilometer dwars door de regio. De organisatie heeft dinsdag besloten om de 42ste editie van de Regatta af te gelasten. 'Wegens het slechte weer, kan de veiligheid van de deelnemers niet worden gegarandeerd', laat de organisatie weten.

'Het wordt ploegen verboden om te starten, er zijn geen uitzonderingen mogelijk', meldt de organisatie via hun website. Het festival op het terrein van Lijm & Cultuur in Delft zal wel in een aangepaste versie doorgaan. Bezoekers zijn vanaf 16.00 uur welkom voor een borrel.De Ringvaart Regatta zou woensdag haar 42ste bestaan vieren. De regatta is een van de langste onafgebroken roeimarathons van de wereld. Deelnemers startten in Leiden en moeten via Amsterdam, Haarlem en Lisse naar Delft.