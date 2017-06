Man gewond door omgewaaide tak in Zoetermeer

De man werd warm gehouden met een deken (Foto via Twitter: @magmar126)

ZOETERMEER - Een man raakte dinsdagmiddag gewond door een omgewaaide tak aan het Godfried Bomanspad in Zoetermeer. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De tak raakte de man op zijn hoofd. Door de klap is het slachtoffer in de bosjes naast het voetpad beland. Op foto's is te zien hoe de man het bloeden probeert te stoppen. Een agent bedekte de man met zijn jas toen het ging regenen.



Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.