Zuid-Holland heeft al tien jaar verkering met China

DEN HAAG - Het duurt lang, maar dan heb je ook wat. De provincie Zuid-Holland heeft deze week precies tien jaar een samenwerking met de Chinese provincie Hebei en met de stad Shanghai. Die samenwerking is erop gericht om de relaties tussen de overheden te versterken en goede handelsbetrekkingen op te bouwen. In oktober vorig jaar zijn er echt belangrijke stappen gezet, volgens commissaris van de Koning Jaap Smit.

Smit reist momenteel een paar dagen door China, samen met delegaties van Zuid-Hollandse bedrijven. Met het bezoek moeten nieuwe kansen voor bedrijven worden verkend. Het zou mooi zijn als de deur in China opengaat voor Zuid-Hollandse bedrijven en andersom, vindt Smit.Er wordt onder meer gepraat over de Nieuwe Zijderoute, de oprichting van de superstad JingJiJi en duurzame stedelijke ontwikkeling. En er wordt en passant ook nog even stilgestaan bij het tienjarig jubileum: ‘Ze vieren een Nederlandweek in Hebei’, vertelt Smit vanuit China aan Omroep West.De Chinezen hebben bijvoorbeeld grote interesse in de manier waarop wij het probleem met de waterafvoer oplossen. ‘In Zuid-Holland gooien wij onze tuinen allemaal dicht met tegels. Het water kan dan geen kant op en daar moeten we dan iets mee’, zegt Jaap Smit. 'De Chinezen zijn zeer belangstellend in onze oplossingen voor dit probleem, omdat dit in een stad als Shanghai ook speelt. ‘Ze weten dat wij groot zijn geworden door ons gevecht met het water’.Een ander typisch Zuid-Hollands onderwerp waarvan ze in China alles willen weten is glastuinbouw. ‘Nederland is als klein land een van de grootste exporteurs van groente en fruit wereldwijd’, benadrukt Smit.Nu pas heeft Smit het idee dat er grote stappen voorwaarts zijn gezet. Dat lijkt wel wat laat, als je bedenkt dat de samenwerking tussen Zuid-Holland en China al in 2007 is gestart.‘Iedereen die zaken doet met China weet dat het een kwestie van een lange adem is’, zegt Smit. ‘Ze zijn daar erg op relatie gericht. Er moet eerst vertrouwen zijn voordat er iets kan worden gerealiseerd. Dat is inmiddels goed gelukt, nu kunnen we voorwaarts.'