Schapen, koeien en paarden op bezoek bij Tweede Kamer

DEN HAAG - Het kabinet moet er meer aan doen aan het behouden van zeldzame dieren. Dat vindt de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Daarom trok de club dinsdagmiddag met tientallen bijzondere schapen, koeien, paarden en bokken naar het Plein in Den Haag om een brandbrief te overhandigen aan de Tweede Kamer.

De Westlandse schaapherder Pieter Dekker was één van hen. Hij bracht vijf rammen mee van het ras Groot Heideschapen, waarvan er zo'n 800 zijn in Nederland. 'Deze heb ik meegenomen om het publiek te laten zien dat het een zeldzaam schapenras is.'De Stichting Zeldzame Huisdierrassen hoopt dat de regering wakker wordt geschud. 'Wij zijn hier met een schreeuw van aandacht voor onze oud-Nederlandse landbouw- en huisdierenrassen die met uitsterven bedreigd worden', zegt voorzitter Geert Boink.De groep wil steun en aandacht van de overheid. 'We vragen geld, maar ook steun voor alle veehouders om deze dieren te kunnen houden. Economisch gezien zijn deze rassen niet meer rendabel, terwijl er in Brussel gewoon een pot geld ligt, waar onze overheid geen gebruik van maakt. Hier zou de overheid uit kunnen putten om dit erfgoed te behouden.'En die steun vanuit de overheid is hard nodig, vindt ook Dekker. 'Het onderhouden van deze diersoorten, is financieel niet te doen. Mensen doen het vanuit liefhebberij, maar verdienen er niet veel geld aan.'