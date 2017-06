A4 bij Ypenburg richting Amsterdam helemaal dicht

DEN HAAG - De A4 bij knooppunt Ypenburg is richting Amsterdam helemaal dicht vanwege een ongeluk met twee auto's. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Volgens de politie zijn er gewonden gevallen, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Twee mensen worden nagekeken in de ambulance. De weg is afgesloten zodat de hulpdiensten erbij kunnen.Volgens nieuwssite Regio15 is het door het ongeluk en het slechte weer extra druk op de A4 en A13. De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via de A12.