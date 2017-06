Christine (30) uit Den Haag kwam om bij aanslag Londen: 'Ze had ruimte in haar hart voor iedereen'

Foto: Christine Archibald

DEN HAAG - Een van de slachtoffers van de aanslag in Londen is de 30 jarige Christine Archibald. De Canadese woonde met haar verloofde in Den Haag en bezocht de Britse hoofdstad voor het eerst. 'We rouwen om het verlies van onze prachtige en liefdevolle dochter en zus', laat de familie Archibald weten.





De Canadese verhuisde naar



Christine werd geraakt door het busje waarmee de terroristen op London Bridge mensen aanreden. 'Ze zou de gruwelijkheden die haar hebben gedood nooit begrijpen', zegt haar familie. 'Ze had ruimte in haar hart voor iedereen.'De Canadese verhuisde naar Den Haag voor haar verloofde. Vóór de verhuizing naar Europa deed Christine vrijwilligerswerk voor een daklozenopvang. Ze vragen haar te eren door het doneren van tijd of geld aan een organisatie die daklozen helpt. 'Vertel ze dat Chrissy je heeft gestuurd', zo eindigt de emotionele verklaring van de familie.