Minder treinen tussen Den Haag en Rotterdam door zomerstorm

Archieffoto

DEN HAAG - Het treinverkeer in Nederland is dinsdagavond ontregeld geweest door de gevolgen van de grote zomerstorm. Zo reden er tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal minder intercity's door een defecte bovenleiding. De vertraging was een kwartier.





Pas laat op de avond reden de treinen tussen Den Haag en Rotterdam weer volgens dienstregeling.



Tussen Schiphol en Hilversum reden dinsdagavond zelfs helemaal geen intercity's omdat er een boom op het spoor is gevallen. Ook op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda was het stil. Hier rijden geen treinen door een defecte bovenleiding.Pas laat op de avond reden de treinen tussen Den Haag en Rotterdam weer volgens dienstregeling.