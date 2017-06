Opnieuw brand in Bergambacht: deze keer bij stroopwafelfabriek

Archieffoto

BERGAMBACHT - In Bergambacht is opnieuw een brand uitgebroken. De brand woedde in het pand van koekjesbedrijf Casteleijn Stroopwafels aan de Transportstraat op industrieterrein De Wetering. Rond 22.30 uur was de brand geblust.





In de nacht van maandag op dinsdag was er ook al



LEES OOK: 'Sta nog steeds stijf van de adrenaline', buurman over brand boerderij

Volgens de brandweer stond er een oven in brand. Het pand is ontruimd, er zijn geen slachtoffers.In de nacht van maandag op dinsdag was er ook al brand in Bergambacht. Daarbij is het voorhuis van een boerderij aan de Benedenweg uitgebrand. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.