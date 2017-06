West Wekker: storm raast over Zuid-Holland en brand in stroopwafelfabriek

REGIO - Goedemorgen! Het kan je niet zijn ontgaan dat de dag van gisteren nogal stormachtig is verlopen. Zware windstoten leidden tot ongelukken, afgewaaide takken en vertraagde treinen. En op de A4 was het ook al een chaos, maar dat had een andere oorzaak.

De A4 bij knooppunt Ypenburg werd gisteravond tijdelijk helemaal afgesloten richting Amsterdam vanwege een ongeluk met twee auto's. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Rond 21.00 uur gingen er weer twee rijstroken open. Eén moest dichtblijven vanwege reparatiewerkzaamheden. Volgens de politie zijn twee mensen nagekeken door de ambulancepersoneel.Een van de slachtoffers van de aanslag in Londen is de 30-jarige Christine Archibald. De Canadese woonde met haar verloofde in Den Haag en bezocht de Britse hoofdstad voor het eerst. Christine werd geraakt door het busje waarmee de terroristen op de London Bridge mensen aanreden.In Bergambacht is gisteravond brand uitgebroken in het pand van koekjesbedrijf Casteleijn Stroopwafels aan de Transportstraat op industrieterrein De Wetering. Rond 22.30 uur was het vuur geblust. Volgens de brandweer stond een oven in brand. Het pand werd ontruimd, er zijn geen slachtoffers.De Haagse PvdA heeft gisteren in niet mis te verstane woorden afstand genomen van partijprominent Ahmed Aboutaleb. De Rotterdamse burgemeester zei zaterdag dat er minder migranten moeten worden toegelaten, omdat dit maatschappelijk draagvlak onder druk staat. De beide lijsttrekkerskandidaten van de PvdA in Den Haag - fractievoorzitter Martijn Balster en wethouder Rabin Baldewsingh - verwerpen deze opmerking. Baldewsingh vindt zelfs dat Aboutaleb 'knettergek' is.De dag begint wat onstuimig, maar in de loop van de middag wordt het rustiger. Met 18 graden wordt het vandaag iets warmer dan dinsdag.