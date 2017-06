Haagse PvdA neemt afstand van partijprominent Aboutaleb: ‘Hij is knettergek’

Rabin Baldewsingh en Martijn Balster tijdens het lijsttrekkersdebat van de PvdA in Theater de Nieuwe Regentes in Den Haag. | Foto Omroep West

DEN HAAG - De Haagse PvdA heeft dinsdag in niet mist te verstane woorden afstand genomen van partijprominent Ahmed Aboutaleb. De Rotterdamse burgemeester zei zaterdag dat er minder migranten moeten worden toegelaten, omdat het maatschappelijk draagvlak onder druk staat. De beide lijsttrekkerskandidaten van de PvdA in Den Haag - fractievoorzitter Martijn Balster en wethouder Rabin Baldewsingh - verwerpen dat. De favoriet, Baldewsingh, vindt zelfs dat Aboutaleb 'knettergek' is.

Dat zeiden de kandidaten dinsdagavond tijdens een lijsttrekkersdebat in Theater de Nieuwe Regentes in de Weimarstraat. Daar gingen beide mannen voor de eerste en enige keer met elkaar in debat. Het bleek dat ze het inhoudelijk vooral heel erg met elkaar eens zijn. Maar ook dat ze in stijl enorm verschillen.



Balster probeerde zich vooral te presenteren als een fris nieuw gezicht. Iemand die op de fiets de stad in wil om naar mensen te luisteren en dan oplossingen wil vinden voor hun problemen in het stadhuis. Baldewsingh presenteerde zich als zeer linkse politicus die afstand wil doen van het liberaal-socialisme en pragmatisme dat zijn partij tot nu toe heeft gekenmerkt.



Nieuwe ideeën



Hij vertelde ook steeds wat hij als wethouder de afgelopen jaren heeft bereikt – mensen aan een baan geholpen, jongeren met schulden begeleid – en schudde ook met gemak steeds weer nieuwe ideeën uit de mouw. Zo kondigde dat hij spoedig met een nieuw integratieplan komt, waarbij hij de 'grenzen van de wet' gaat opzoeken om mensen te laten inburgeren.



Verder wordt de Haeghe Groep (de voormalige sociale werkplaats) onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente, zodat een 'Haags Werkbedrijf' ontstaat. En ook nog deze week moet er een 'Deltaplan schuldhulpverlening' komen.



Graaiers



Maar daar blijft het niet bij. De wethouder verklaarde ook dat het hem pijn deed dat de PvdA in deze collegeperiode niet de portefeuille woningbouw heeft. Want hij moet nu met lede ogen aanzien dat het moeilijk is om voldoende sociale woningbouw te realiseren. Als het aan hem ligt, moet dat snel veranderen. Gebeurt dat niet dat dient de gemeente een eigen woningbouwcorporatie op te richten. 'Want de graaiers laten het afweten.'



Dit was ook deze enige keer dat zijn opponent de directe aanval zocht. Volgens Balster had Baldewsingh als lid van het college van burgemeester en wethouders hier zelf meer aan kunnen doen. 'Nu ga ik een beetje vals doen, Rabin, maar jìj zat erbij. Er is meer gesloopt dan er wordt gebouwd.' Verder bleef de fractievoorzitter keurig, bijna bescheiden.



Keuze maken



De leden van de PvdA moeten nu een keuze maken. Dat wordt geen slepende kwestie. Ze hebben een week de tijdom te stemmen en donderdag 15 juni wordt de uitslag bekend gemaakt. Dan wordt duidelijk of ze kiezen voor iemand die zich realist noemt (Balster) en zegt: 'Wij staan nu op virtueel drieënhalve zetel. We moeten het vertrouwen terug winnen van iedereen in de stad.'



Of de man die rustig een oerballade van burgererechtenbeweging citeert (Baldewsingh). 'We shall overcome. De PvdA wordt in 2018 de grootste in Den Haag. Daar geloof ik heilig in. Geeft u mij uw vertrouwen. Dat zal ik nooit beschamen.'



Door: Maarten Brakema Correctie melden