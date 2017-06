Meesters en juffen voeren actie in Den Haag op 27 juni

DEN HAAG - Jonge keerkrachten in het basisonderwijs gaan op 27 juni staken in Den Haag. Dat heeft een woordvoerder van de belangengroep 'PO in Actie' dinsdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Jinek op NPO 1. De meesters en juffen strijden voor een hoger salaris en lagere werkdruk.

De komende weken gaan de leerkrachten de ouders vragen om steun voor hun actie. Dat doen ze door middel van een petitie. De actie van de leraren is al een tijdje bezig, maar ze vinden dat er tot nu toe nog te weinig naar hen is geluisterd.Televisiepresentatrice Sophie Hilbrand wierp zich bij Jinek op als boegbeeld van de actie. Zij is van mening dat leraren worden uitgebuit en denkt dat zij hierdoor vaak een burn-out krijgen. 'Leraren gaan vaak uit idealisme door met werken, ook al kunnen ze niet meer', zegt Hilbrand.Hoe de actie er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. In elk geval blijven de schooldeuren het eerste uur dicht op 27 juni om in Den haag actie kunnen voeren. Op de website van de belangengroep staat dat men de volledige steun verwacht van alle vakbonden en de PO-raad.De petitie wordt nadrukkelijk niet aan staatssecretaris Dekker, maar aan premier Rutte aangeboden. Dit omdat de belangengroep eerder al in een open brief het vertrouwen in de staatssecretaris heeft opgezegd. Hoeveel scholen aan de actie meedoen is nog niet duidelijk. De actiegroep heeft op Facebook al 40.000 leden.